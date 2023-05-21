Названы самые популярные у россиян автомобили в 2023 году

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С начала 2023 года новые автомобили в России приобретали лишь 10% жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "СберАвто".

"Наиболее часто жители России приобретали автомобили с пробегом – 90%, новые авто – 10%", – говорится в сообщении.

Самыми популярными машинами в РФ стали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. При этом в Москве в тройку лидеров вошли Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.

В Санкт-Петербурге чаще всего приобретали Kia Rio и Kia Sportage, в Казани – Kia Rio и Renault Sandero, в Краснодаре – Lada Granta, Hyundai Solaris и Volkswagen Golf, в Уфе – Kia Rio, Lada Granta и Ford Focus.

Самый высокий медианный чек за покупку автомобиля оказался в Псковской области (1,59 миллиона рублей). В Москве аналогичный показатель составил 1,57 миллиона рублей. Наименьший медианный чек был зафиксирован в Рязанской области (760 тысяч рублей).

Ранее в России представили новый образец электромобиля "Атом". Автомобиль способен набирать скорость до 100 километров в час за 7 секунд. Машина станет доступна для покупки в 2025 году.

