В России презентовали первый образец электромобиля "Атом"

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Акционерное общество "Кама" показало функциональный образец электромобиля "Атом" с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением. Об этом сообщает ТАСС.

Электромобиль можно будет увидеть на рынке в 2025 году. Он окажется первым электромобилем, который был создан в России с нуля. Уточняется, что автомобиль способен набирать скорость до 100 километров в час за 7 секунд.

"Что касается габаритов электромобиля, то они ориентированы на городское использование и достаточно компактны: так, длина – 3 995 миллиметров, ширина – 1 780 миллиметров и высота – 1 615 миллиметров", – отметили в компании.

Транспорт оснащен удержанием полосы, распознаванием дорожных знаков, а также следованием в заторе. Руководством над его разработкой занялся Харальд Грюбель. Также над аккумуляторной батареей и электроприводом трудились предприятия "Росатома".

"Мы видим, что автомобиль попадает в массовый ценовой сегмент, то есть он позволяет таксопаркам, например, позиционировать автомобиль как уровень "Комфорт" и "Комфорт плюс", – добавил гендиректор "Атома" Игорь Поваразднюк.

Ранее сообщалось, что компания "Атом" ведет переговоры по внедрению собственных электромобилей в сервисы такси и каршеринга. По данному вопросу она выстраивает коммуникацию с несколькими партнерами. Планируется, что уже в 2025 году автомобили без труда включат в сервисы мобильности.

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