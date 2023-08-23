Аналитики назвали самые популярные в России китайские автомобили

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Кроссовер Geely Monjaro занял первое место по популярности среди китайских автомобилей с пробегом на российском рынке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные аналитиков "Авто.ру".

По данным экспертов, автомобиль Geely Monjaro в среднем стоит 3,6 миллиона рублей. Данная модель занимает лидирующую позицию по количеству продаж уже второй месяц подряд.

Второе место аналитики отдали автомобилю Lifan X60, средняя цена которого составляет 590 тысяч рублей. Также в пятерку популярных моделей китайского автопрома вошли: Geely Coolray (2,5 миллиона рублей), Chery Tiggo 7 Pro (2,4 миллиона рублей) и Geely Emgrand EC7 (390 тысяч рублей).

Специалисты добавили, что средний срок продажи указанных моделей на вторичном рынке составил 28 дней.

В конце июля "Автостат" назвал самые популярные кроссоверы на вторичном рынке РФ в 2023 году. Автомобили Lada, Chevrolet и Toyota оказались самыми популярными подержанными кроссоверами и внедорожниками. Возглавил этот рейтинг отечественный внедорожник Lada 4x4.

Кроме того, в десятку популярных подержанных автомобилей сегмента SUV вошли: Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, BMW X5, Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe.



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