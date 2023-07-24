"Автостат" назвал самые популярные кроссоверы на вторичном рынке РФ в 2023 году

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Автомобили марок Lada, Chevrolet и Toyota оказались самыми популярными подержанными кроссоверами и внедорожниками на российском рынке в первом полугодии 2023 года. К такому выводу пришло аналитическое агентство "Автостат".

"Отечественный внедорожник Lada 4x4 остается самым популярным автомобилем сегмента SUV на вторичном рынке нашей страны", – сообщается на сайте организации.

Российский автомобиль за первые шесть месяцев текущего года приобрели 42,1 тысячи раз. Второе место досталось внедорожнику Chevrolet Niva, который купили 31,5 тысячи раз, а третье – японскому кроссоверу Toyota RAV4. Последний купили 24 тысячи россиян.

Отмечается, что в десятку популярных подержанных автомобилей сегмента SUV также вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, BMW X5, Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe.

Ранее автоэксперт перечислил автомобили, которые чаще других не подлежат восстановлению после ДТП. Первое место в этом списке занимает Volkswagen Polo. Далее идут Mercedes-Benz GLE и Hyundai Solaris.

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