Эксперт назвал автомобили, которые чаще других не подлежат восстановлению после ДТП

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Машины марки Volkswagen Polo чаще других не подлежат восстановлению после ДТП, заявил глава департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.

По его словам, конструктивная гибель транспортного средства означает, что восстанавливать его нецелесообразно. Она высчитывается следующим образом: количество "тотальных" аварий необходимо поделить на количество действующих полисов КАСКО в конкретном периоде.

"Аналитика была проведена на основании данных компании о страховых случаях в сегменте КАСКО в этом году. Лидером в топ-10 самых "тотальных" машин стал Volkswagen Polo: частота конструктивной гибели этих автомобилей составила 1,34%", – цитирует его РИА Новости.

Второе место в рейтинге автомобилей, которые, как правило, не подлежат восстановлению после аварий, занимает Mercedes-Benz GLE (1%), третье – Hyundai Solaris (0,76%). Также в этот список включили Mitsubishi Outlander (0,75%), Kia Sorento (0,71%) и Skoda Rapid (0,63%).

В свою очередь, одинаковый показатель конструктивной гибели оказался у Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan (0,58%). Последнее место осталось за Renault Kaptur (0,45%).

Нефедов также уточнил, что машина может не подлежать восстановлению в результате ЧП стихийного характера или пожара. Нецелесообразным будет считаться ремонт старых и дешевых автомобилей с незначительными повреждениями, добавил он. Эксперт объяснил, что это будет экономически невыгодно.

Ранее сообщалось, что по итогам мая продажи легковых автомобилей в России выросли до 72 тысяч штук, что на 5% меньше, чем было продано в апреле этого года. При этом за год объем продаж легковых авто вырос в 2,6 раза.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что "Группа ГАЗ" может возродить выпуск "Волги" к лету 2024 года. Он подчеркнул, что контрольным технологическим партнером станет российская компания.



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