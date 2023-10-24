Стало известно, какие недорогие автомобили предпочитают россияне

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Наиболее желанными автомобилями массового сегмента на вторичном рынке у россиян оказались Ford Focus, Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на рейтинг ликвидности "Авито Авто".

"Четвертое место по наибольшей ликвидности занимает Hyundai Solaris, пятое – Kia Rio", – говорится в сообщении.

В частности, в рейтинг попали Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.

Коэффициент ликвидности эксперты проанализировали в виде соотношения совершенных покупок к количеству дней, в течение которых машина была в продаже. Самый высокий коэффициент оказался у моделей с небольшим числом сделок и наименьшим количеством дней.

До этого стало известно, что кроссовер Geely Monjaro занял первое место по популярности среди китайских автомобилей с пробегом на российском рынке. По данным экспертов, автомобиль Geely Monjaro в среднем стоит 3,6 миллиона рублей. Данная модель занимает лидирующую позицию по количеству продаж уже второй месяц подряд.

В конце июля "Автостат" назвал самые популярные кроссоверы на вторичном рынке РФ в 2023 году. Автомобили Lada, Chevrolet и Toyota оказались самыми популярными подержанными кроссоверами и внедорожниками. Возглавил этот рейтинг отечественный внедорожник Lada 4x4.

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