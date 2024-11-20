ЦБ начнет ограничивать выдачу рискованных ипотечных и автокредитов

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В апреле 2025 года Центробанк получит право ограничивать выдачу рискованных ипотечных и автокредитов благодаря одобренному Совфедом закону, передает пресс-служба регулятора.

ЦБ сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Они помогут сдержать рост закредитованности граждан и предотвратить накопление рисков банками и МФО.

В пресс-службе напомнили, что соответствующий инструмент начали применять в 2023 году в необеспеченном потребительском кредитовании, в результате чего доля рискованных выдач в этом сегменте существенно сократилась.

При этом рискованными выдачами в ипотеке считаются кредиты заемщикам, которые более половины своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос. Кроме того, регулятор планирует ограничить выдачу кредитов на срок свыше 30 лет, поскольку на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита.

Лимиты будут вводиться в два этапа: для кредитов на квартиры в новостройках и готовых домах с 1 июля 2025-го, а для кредитов на строительство жилого дома и иных кредитов под залог недвижимости – с 1 января 2026 года.

"Устанавливая лимиты, мы будем учитывать ситуацию на рынке ипотеки и в проектном финансировании, обеспечивать баланс рисков и доступности кредитования для граждан", – подчеркнули в Банке России.

В конце октября ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21% годовых для снижения инфляции. Однако позже в регуляторе заявили, что для этого процесса необходима еще большая жесткость денежно-кредитных условий.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, выход рынка недвижимости из состояния перегрева является первым шагом, чтобы доступность жилья вновь начала расти. По ее словам, за 9 месяцев этого года кредиты населению выросли на 4,7 триллиона рублей, а корпоративные – более чем на 10,5 триллиона рублей. При этом признаки замедления кредитования появились лишь во второй половине текущего года.