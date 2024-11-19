Глава ЦБ назвала охлаждение рынка жилья первым шагом к доступности недвижимости в РФ

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Выход рынка недвижимости из состояния перегрева является первым шагом, чтобы доступность жилья вновь начала расти. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Затормозить разогнавшийся кредит оказалось не так-то просто. За 9 месяцев этого года, если посмотреть, то кредиты населению выросли на 4,7 триллиона рублей, а корпоративные – более чем на 10,5 триллиона рублей", – цитирует ее ТАСС.

Признаки замедления кредитования появились лишь во второй половине текущего года. Так, рост в выдаче кредитов населению уменьшился почти в 2 раза по сравнению с первой половиной 2024 года.

Определяющим стало влияние ужесточения денежно-кредитной политики, однако значимую роль также сыграло прекращение льготной ипотеки и меры против закредитованности россиян. При этом рынок ипотеки, по словам Набиуллиной, поддерживается сейчас семейной ипотекой.

"В октябре более половины выдач, 54%, было обеспечено этой программой. Всего по итогам года по ней может быть предоставлено кредитов на 2,2 трлн рублей, что в целом сопоставимо с результатами прошлого года", – заключила она.

Ранее Центробанк РФ заявлял, что для снижения инфляции в 2025 году России необходима еще большая жесткость денежно-кредитных условий. Это нужно, чтобы сдержать рост спроса и возобновить процесс дезинфляции.

Кроме того, Банк РФ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21% годовых в конце октября. При этом годовая инфляция, по тем оценкам, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

