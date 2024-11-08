ЦБ РФ установит антициклическую надбавку в размере 0,25% с 1 февраля

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Центробанк РФ установит антициклическую надбавку в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 февраля следующего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"С 1 июля – в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску", – говорится в сообщении.

Дальнейший график повышения антициклической надбавки до целевого уровня в 1% будет рассмотрен в 2025 году.

Кроме того, Банк временно расширит возможности использования системно значимыми финансовыми организациями безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). Благодаря расчету лимита банки смогут получать БКЛ в большем объеме.

Вместе с тем значение НКЛ без БКЛ не должно падать ниже 50% до 1 января следующего года, а с 1 января до 1 июля – ниже 60%, подчеркнул регулятор.

"Расширение возможностей использования банками БКЛ для соблюдения НКЛ направлено на ограничение влияния этого норматива на ценообразование банковских продуктов", – добавил ЦБ РФ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала вынужденным переход к жесткой денежно-кредитной политике. Она считает, что период жесткой ДКП "окупится". Глава Банка напомнила, что через подобное прошли многие страны перед тем, как добились устойчиво низкой инфляции и преимуществ, которые она дает.

