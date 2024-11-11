Эксперт Вяльшина: если у вас в планах взять ипотеку, кредитку лучше закрыть

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Кредитку лучше закрыть, если в планах есть ипотека или крупный кредит наличными. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По словам эксперта, лучше закрывать старые кредитные карты.

"Обычную дебетовую карту вместе со счетом можно легко закрыть в приложении банка или во время посещения офиса. Но с кредиткой так не получится. Поскольку на ней находятся заемные средства, то к закрытию кредитных карт применяются другие требования", – сказала Вяльшина, добавив, что даже если у кредитки истек срок действия пластика или владелец уничтожил пластик, это не значит, что карта со счетом закрыта.

Аналитик также подчеркнула, что лимит по кредитке будет учтен среди кредитов при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), даже если человек не пользуется картой.

"Банки теперь строго следят за этим и не выдают новые кредиты уже закредитованным заемщикам. Поэтому если у вас в планах взять ипотеку или крупный кредит наличными, кредитку лучше закрыть, снизив для банка ПДН", – отметила Вяльшина.

Кроме того, кредитка может попасть не в те руки или быть украдена, что грозит долгом.

Эксперт посоветовала погасить задолженность перед тем, как закрывать кредитку, а также отключить все платные услуги. Далее нужно посетить офис банка для подачи заявления, некоторые банки могут закрыть счет с помощью техподдержки. Процедура проверки может занять до 60 дней, пояснила эксперт. Также она посоветовала сделать запрос в БКИ.

"Сделайте запрос своей кредитной истории, чтобы убедиться, что закрытие кредитки отразилось в вашей кредитной истории", — заключила Вяльшина.

Ранее россиянам рассказали, почему не стоит выбрасывать банковские карты с истекшим сроком. Так, карты некоторых платежных систем могут работать даже после истечения срока годности. Все актуальные данные есть в приложениях банков.

При этом если карта не нужна, следует обратиться в кредитную организацию, выдавшую ее. В банке карту сразу забирают, разрезают ножницами при клиенте и утилизируют.