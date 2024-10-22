Эксперт Ульянов: истечение сертификатов Visa и Mastercard не повлияет на россиян

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Истечение сертификатов безопасности чипов у карт Visa и Mastercard не должно повлиять на российских пользователей. Таким мнением с Москвой 24 поделился руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в конце 2024 года у некоторых российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard. До ухода систем из России в 2022 году срок действия сертификатов продлевался. Теперь же банки будут самостоятельно решать, принимать к оплате эти карты либо нет. Эксперты предупреждают, что некоторые платежи могут перестать проходить: как вариант, проблемы могут возникнуть с проведением отложенных операций (например, при оплате проезда в общественном транспорте).

Ульянов уверен, что до конца года специалисты банков внесут изменения в настройки платежных терминалов. В частности, это коснется эквайринга и приема к оплате пластиковых карт. Таким образом, истечение действия сертификатов станет незаметным для потребителей, убежден эксперт.

"Скорее всего, на пользователях это никак не отразится. Я полагаю, коллеги смогут настроить систему таким образом, чтобы никто не заметил изменений", – указал он.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра компании Zecurion При приеме карт к оплате проверяется ряд параметров, один из которых – как раз сертификат, выданный на чипы. Если внести изменения таким образом, чтобы этот параметр игнорировать, платежи могут и дальше приниматься.

"Если кто-то сильно переживает, есть какие-то сомнения, можно выпустить еще одну карту, но уже системы "Мир". Также можно иметь минимальный запас наличности в кошельке", – отметил Ульянов.

Ранее россиянам посоветовали не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия. Дело в том, что в связи с уходом из РФ Visa и Mastercard пластик этих платежных систем не перевыпускается, а автоматически продлевается. Узнать точную дату окончания действия карты можно в приложении банка.