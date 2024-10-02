Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете банкам повышать лимиты кредиток

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Госдума приняла в первом чтении проект закона, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования по банковским картам. Документ был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым, пишет ТАСС.

Сейчас банки могут без согласия заемщика и без заключения нового договора кредитования изменять лимит кредитных карт. Возможность повышения лимита приводит к негативным последствиям для клиентов, вгоняя их в долговую яму, указано в пояснительной записке.

Комитет ГД по финрынку поддержал законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Как считают в комитете, вместо полного запрета на увеличение лимита без заключения нового договора нужно установить в законодательстве механизм информирования заемщиков в случаях планируемого увеличения лимита кредитования. Член комитета нижней палаты парламента по бюджетам и налогам Никита Чаплин отметил, что это важное изменение положительно повлияет на финансовую стабильность россиян.

По словам Чаплина, внезапные изменения со стороны банков могут привести к увеличению долга, так как клиенты не всегда знают о новых условиях и не успевают адекватно реагировать на изменение лимита и связанные с ним дополнительные затраты. Обязательное уведомление заемщиков об изменениях предотвратит такие ситуации, уточнил он.

С другой стороны, законопроект укрепляет доверие к банковской системе, сказал депутат.

"Более 23 миллионов россиян используют банковские карты, и повышение осведомленности о процессе изменения лимита может способствовать улучшению клиентского опыта. Кроме того, новый законопроект может способствовать снижению общего уровня задолженности по кредитным картам", – рассказал Чаплин.

Он также сослался на данные крупных бюро кредитных историй, согласно которым задолженность россиян по кредитным картам продолжает расти, достигнув почти пяти триллионов рублей к концу лета этого года.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что оформлять кредитную карту стоит только при острой необходимости, перед этим внимательно изучив условия договора. По его словам, избежать "кредитной ловушки" можно, если не оформлять карту "на всякий случай", так как ее наличие может подтолкнуть к ненужным тратам.

Если же карта уже оформлена, то ее средства аналитик рекомендует тратить только на необходимые вещи.