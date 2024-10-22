РБК: сертификаты безопасности истекут у ряда карт Visa и Mastercard в России

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В конце 2024 года у некоторых российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard. Дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей крупных банков.

Собеседники издания объяснили, что по банковским картам действуют так называемые сертификаты эмитента, или сертификаты безопасности чипов, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на разные сроки.

До ухода из России систем Visa и Mastercard в 2022 году срок действия этих сертификатов продлевался. Теперь же банки будут самостоятельно решать, принимать к оплате эти карты либо нет.

При этом функционирование карты будет зависеть от двух банков, которые участвуют в платежной цепочке: банка-эмитента и банка-эквайера. Тем не менее некоторые платежи в любом случае могут перестать проходить. К примеру, проблемы могут возникнуть с проведением отложенных операций: при оплате проезда в общественном транспорте или офлайн, когда POS-терминал не подключен к сети.

Ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич", заверил зампрезидента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Он добавил, что срок действия сертификата является лишь одним из критериев для терминала, принимать карту к оплате или нет.

В данный момент специалисты проводят дополнительные тесты с такими картами, вопрос вполне решаемый, отметил Горшков.

Предварительно, ситуация с истекшим сертификатом безопасности чипов затронет не более чем 1% карт в РФ, поскольку у большинства клиентов уже есть карты платежной системы "Мир", подчеркнул Горшков.

Между тем Страны БРИКС работают над организацией обмена финансовой информации между центральными банками, которая станет аналогом SWIFT.

Национальная система платежных карт (НСПК), в свою очередь, представила прототип способа оплаты Apple Pay для iPhone на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Решение, которое поможет оплачивать покупки бесконтактным способом, назвали "Волна". При этом способ будет работать как на Android, так и на iOS.