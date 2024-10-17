Аналогичный способ оплаты через Apple Pay для iPhone разработан в России

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Прототип способа оплаты Apple Pay для iPhone представила Национальная система платежных карт (НСПК) на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Решение, которое поможет оплачивать покупки бесконтактным способом, назвали "Волна". При этом способ будет работать как на Android, так и на iOS. В дальнейшем планируется сотрудничество и внедрение в мобильные банки на смартфонах.

Система обеспечит надежную оплату как в режиме онлайн, так и офлайн. "Волну" хотят внедрить в новый тип платежных терминалов, которые поддерживают технологию Bluetooth. В отличие от NFC, технология позволит проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не требуя точного расположения смартфона.

Ранее на форуме Finopolis Центробанк РФ предложил сдавать биометрию в приложениях банков. В центре биометрических технологий (ЦБТ) заявили, что готовы реализовать данную задачу. По словам гендиректора ЦБТ Владислава Поволоцкого, сейчас данные можно сдать очно в отделениях банков или в приложении "Госуслуги биометрия", что вызывает неудобства. Идею сдачи биометрии через банковские приложения поддерживали в Минцифры.