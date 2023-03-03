НСПК проработала защиту нового способа оплаты по QR-коду через смартфон

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Национальная система платежных карт (НСПК) готовится запустить новый способ оплаты картами "Мир": в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец сможет считать с помощью сканера и списать нужную сумму денег.

НСПК также проработала систему защиты для нового способа платежей. Подобного рода трансакции будут токенизированными, в них не будут содержаться данные карты, а только ссылка на них. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический бюллетень НСПК.

Такая защита необходима, потому что QR-код с экрана смартфона могут увидеть окружающие, также он может попасть на камеры. В таком случае банковские данные человека могут оказаться у мошенников. Именно поэтому эти данные решили токенизировать, чтобы злоумышленники не смогли узнать платежную информацию другого человека.

Сообщается, что ряд банков планирует запустить новый способ оплаты уже в этом году.

О том, что в России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир" в виде QR-кода на экране смартфона, стало известно в октябре прошлого года. Новый способ платежа решили внедрять Почта Банк, ПСБ, МТС Банк и "Русский Стандарт".

В платежной системе "Мир" уточнили, что клиентам функционал станет доступен по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке.



В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"

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