01:43Общество
Замглавы Банка России сообщил о новом виде мошенничества с QR-кодами в общественных местах
Фото: depositphotos/nirutdps
Зампредседателя Банка России Герман Зубарев рассказал о новом виде мошенничества с QR-кодами, которым начали пользоваться злоумышленники в России. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".
По словам Зубарева, мошенники оставляют в общественных местах объявления, в которых предлагается получить бесплатную консультацию о некой гарантированной соцвыплате. Также в объявлении распечатан QR-код, отсканировав который, можно якобы узнать подробности о выплате.
После сканирования кода человек попадает в чат-бот в одном из мессенджеров, где ему в дальнейшем объясняют, что ему якобы положена социальная выплата. Однако для ее оформления злоумышленники просят предоставить финансовые данные, которые на самом деле в дальнейшем используются ими для хищения денег с карты человека.
По мнению Зубарева, основными жертвами подобных мошенничеств могут стать студенты и семьи с детьми.
Ранее специалист по электронной торговле Артур Хакунов назвал признаки мошенничества на маркетплейсах. По словам эксперта, мошенники могут предложить зарегистрироваться в личном кабинете пользователя через социальные сети. Таким образом аферисты крадут аккаунт в соцсетях и в дальнейшем конфиденциальную информацию.
Кроме того, лжепродавцы могут приглашать заказчиков в мессенджер после оплаты товара, которая сразу же была отменена. В личной беседе мошенники предлагают привезти якобы закончившийся товар напрямую через сервис доставки.
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