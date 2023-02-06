Замглавы Банка России сообщил о новом виде мошенничества с QR-кодами в общественных местах

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Зампредседателя Банка России Герман Зубарев рассказал о новом виде мошенничества с QR-кодами, которым начали пользоваться злоумышленники в России. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

По словам Зубарева, мошенники оставляют в общественных местах объявления, в которых предлагается получить бесплатную консультацию о некой гарантированной соцвыплате. Также в объявлении распечатан QR-код, отсканировав который, можно якобы узнать подробности о выплате.

После сканирования кода человек попадает в чат-бот в одном из мессенджеров, где ему в дальнейшем объясняют, что ему якобы положена социальная выплата. Однако для ее оформления злоумышленники просят предоставить финансовые данные, которые на самом деле в дальнейшем используются ими для хищения денег с карты человека.

По мнению Зубарева, основными жертвами подобных мошенничеств могут стать студенты и семьи с детьми.

Ранее специалист по электронной торговле Артур Хакунов назвал признаки мошенничества на маркетплейсах. По словам эксперта, мошенники могут предложить зарегистрироваться в личном кабинете пользователя через социальные сети. Таким образом аферисты крадут аккаунт в соцсетях и в дальнейшем конфиденциальную информацию.

Кроме того, лжепродавцы могут приглашать заказчиков в мессенджер после оплаты товара, которая сразу же была отменена. В личной беседе мошенники предлагают привезти якобы закончившийся товар напрямую через сервис доставки.

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