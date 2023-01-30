Эксперт предупредил о мошенниках на маркетплейсах в "киберпонедельник"

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Специалист по электронной торговле Артур Хакунов назвал признаки мошенничества на маркетплейсах. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, мошенники могут предложить зарегистрироваться в личном кабинете пользователя через социальные сети.

"Таким образом аферисты крадут аккаунт в соцсетях, а значит, и конфиденциальную информацию", – предупредил Хакунов.

Кроме того, лжепродавцы могут приглашать заказчиков в мессенджер после оплаты товара, которая сразу же была отменена. В личной беседе мошенники предлагают привезти якобы закончившийся товар напрямую через сервис доставки.

"...продавец отправляет скрин действий и ссылку, по которой необходимо пройти для оплаты. А дальше, как вы понимаете, оплата проводится, но товар, увы, не приезжает", – подчеркнул специалист.

Хакунов добавил, что участились и случаи создания сайтов-двойников, проведения поддельных розыгрышей и "ликвидаций товара".

Эксперт посоветовал установить на свои устройства определитель номера, антиспам (для телефона) и антивирус (на компьютер). Также уместно использование двухфакторной идентификации. Запрещается переходить по подозрительным ссылкам или передавать неизвестным третьим лицам личную информацию.

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил о новом способе интернет-мошенничества. Злоумышленники предлагают гражданам товары по низким ценам, однако запрашивают предоплату сразу же, после чего присваивают полученные деньги.



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