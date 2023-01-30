Предприниматели столкнулись с новой схемой мошенничества на Wildberries

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Предприниматели, торгующие на маркетплейсе Wildberries, столкнулись с новой схемой мошенничества с участием лжеаналитиков, передает газета "Известия".

По информации издания, злоумышленники предлагают пользователям увеличение продаж на основе аналитики. Якобы для оценки ситуации они выманивают доступ к личному кабинету, а затем выкупают товары предпринимателей по минимальной цене.

"Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы", – отметили в пресс-службе Wildberries.

В октябре 2022 года продавцы маркетплейса сообщили о проблемах в работе новой системы расчетов на площадке. Пользователи рассказали о случаях удержания средств, невозможности полного вывода средств и непрозрачной системе штрафов.

В декабре того же года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить Wildberries на обоснованность применения системы штрафов для продавцов. В частности, новые санкции были введены за неверно указанные размеры товаров.

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