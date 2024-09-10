Объем платежей в ресторанах при помощи QR-кодов увеличился на треть за год

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Объем платежей в ресторанах при помощи QR-кодов увеличился на 36% за год. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

На сегодняшний день такой способ оплаты используется в 77 регионах. В топ-3 городов по числу транзакций попали Москва (31%), Санкт-Петербург (18%) и Краснодарский край (13%).

Как отмечается в исследовании, подключение системы оплаты через QR-код увеличивает количество транзакций чаевых. В ресторанах их оставляют на 26% чаще. Число заведений, где принимаются безналичные чаевые, выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. В среднем каждый пятый гость оплачивает счет и чаевые через QR-код.

"Гости ресторанов используют оплату счета через QR-код, потому что так можно легко и быстро произвести оплату – смартфон всегда под рукой, и не нужно носить с собой наличные или карты. Это не только делает процесс оплаты более удобным, но и повышает уровень обслуживания за счет оптимизации бизнес-процессов", – объяснил эксперт Игорь Феркалюк.

По его словам, объем платежей и рост числа операций через такой сервис показывает, что гости стали привыкать к QR-кодам.

Ранее QR-код заказа для получения продуктов на молочной кухне появился в электронной медицинской карте (ЭМК) в разделе "Моя молочная кухня". В разделе можно ознакомиться с историей заказов на получение льготных продуктов питания, их перечнем и графиком работы молочно-раздаточных пунктов.

