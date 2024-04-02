ЦБ РФ запустит пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом в 2024 году

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Центробанк России запустит пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом совместно с несколькими банками в середине 2024 года. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦБ решил продлить еще на шесть месяцев ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Они касаются переводов со счетов физических и юридических лиц.

Регулятор уточнил, что нерезиденты из дружественных государств, как и раньше, могут в течение месяца перевести за любые счета в иностранных банках не больше одного миллиона долларов США или эквивалент в другой зарубежной валюте.