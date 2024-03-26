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26 марта, 20:28

Город

В Москве появится 27 новых указателей с QR-кодами к объектам культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве установят 27 указателей с QR-кодами. Они помогут гражданам добраться до объектов, связанных с главными деятелями русской культуры, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Так, на сине-белом поле будут обозначены сведения об объекте, а также прикреплен QR-код, который можно будет отсканировать с помощью камеры телефона и узнать информацию о достопримечательностях и людях, в честь которых они были возведены.

"Новые навигационные таблички приведут к памятникам Александру Пушкину и его музе Наталье Гончаровой на Арбате, Федору Достоевскому на Воздвиженке, Льву Толстому на Поварской улице и в сквере Девичьего поля, к Антону Чехову в Камергерском переулке, к памятникам Булату Окуджаве на Арбате и Владимиру Высоцкому в Нарышкинском сквере и на Земляном Валу", – сказано в сообщении.

Ранее около 430 станций метро Москвы, МЦК и МЦД оснастили единой навигацией, которую начали разрабатывать еще в 2013 году. Благодаря такой навигации ориентироваться в городском транспорте стало проще и удобнее.

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