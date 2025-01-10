Врач Симбирцева: одна сигарета отнимает 17 минут жизни у мужчин и 22 – у женщин

Фото: 123RF/merznatalia

Одна сигарета сокращает жизнь у мужчин на 17 минут, а у женщин – на 22, рассказала врач-терапевт Анна Симбирцева в беседе с "Газетой.ру".

Такие выводы сделали ученые из Оксфорда, проведя несколько исследований, уточнила она. В одном из них за 30 тысячами курящими мужчинами наблюдали в течение 50 лет, а в другом оценивали здоровье более миллиона женщин с аналогичной привычкой.

В результате продолжительность жизни тех, кто не бросил курить, была ниже ожидаемой на 10 лет для мужчин и на 11 лет – для женщин. Также исследователи вывели среднее количество выкуриваемых в день сигарет у мужчин (15,8) и у женщин (13,6).

По словам Симбирцевой, опасность сигарет заключается не только в воздействии никотина, но и в смоле и продуктах горения. Она пояснила, что табачный дым состоит из тысяч химических веществ. Причем более 70 из них способны вызывать онкологические заболевания.

"После вдыхания сигаретного дыма содержащийся в нем никотин быстро всасывается в кровь и воздействует на мозг уже через 10 секунд, временно повышая чувство удовольствия и концентрацию внимания", – указала терапевт.

Мгновенный эффект проявляется на кровеносной системе, вызывая учащенное сердцебиение, сужение сосудов, повышение артериального давления, слизистых оболочках рта, носа и околоносовых пазух. Кроме того, в дыхательных путях появляется раздражение, сухость, жжение, а также нарушение работы местного иммунитета, подчеркнула Симбирцева.

Таким образом, в долгосрочной перспективе никотин оказывает воздействие на все органы и системы.

Помимо кратковременного удовольствия, никотин также может привести к отравлению. Распознать его можно по таким симптомам, как головокружение, тошнота и рвота, рассказывал главный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

В таких случаях, по его словам, еще возможны учащенное сердцебиение и потеря сознания. При этом в особо тяжелых случаях у отравившегося могут возникать такие опасные осложнения, как бронхоспазм, удушье, риски инфаркта и инсульта.