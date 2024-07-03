Минздрав РФ предложил обязать производителей сообщать о составе табачных изделий

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Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, по которому производителей могут обязать сообщать состав табачных изделий, пишет пресс-служба ведомства.

"Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", – цитирует ТАСС.

По замыслу авторов инициативы, это поможет улучшить благополучие людей, сохранит здоровье населения, а также поможет выполнить задачу по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года – к 2036 году. В МИнздраве подчеркнули, что сейчас потребители табака не знают полную картину тех ингредиентов, что содержатся в такой продукции.

С 1 июля 2024 года ввозить иностранную табачную продукцию в Россию возможно только с акцизными марками. Соответствующее постановление уже принято правительством РФ. Это правило, в том числе, относится и к другим странам Евразийского экономического союза.

