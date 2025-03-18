Стилист Катыхина назвала три модели брюк, которые идеально подходят для офиса

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Брюки прямого кроя, палаццо и зауженные идеально подходят для составления образов на работу в офис, рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина.

По ее словам, прямые модели брюк – это самый базовый вариант в деловом стиле.

"Именно с него я рекомендую начать составление офисной капсулы. Они прекрасно подойдут к жакетам любого кроя и дополнят самые разные комплекты. Но лучше выбрать брюки на высокой посадке, тогда можно будет получить максимум вариаций", – отметила эксперт.



Ирина Катыхина стилист-имиджмейкер Самыми удобными из всех офисных вариантов можно назвать брюки палаццо. К тому же они визуально вытягивают силуэт, удлиняют ноги и делают талию уже, если выбрать вариант с высокой посадкой.

Еще одна модель – зауженные брюки. Но важно, чтобы они не были слишком узкими, иначе к концу дня в них будет некомфортно, а ноги начнут отекать. Лучше выбирать слегка свободные модели – должно быть ощущение, что между телом и одеждой есть воздух, пояснила стилист.

"Тем, кто хочет добавить в гардероб не базовую модель брюк, советую присмотреться также к клеш – они вновь переживают волну популярности на фоне возвращения моды на стиль бохо и хиппи", – отметила Катыхина.

Если же нужно визуально скорректировать область талии, лучше выбирать брюки на резинке – они не будут сдавливать и обеспечат комфорт, добавила эксперт.

Кроме модели, важно определиться и с цветом брюк. Для классического офисного дресс-кода подойдут черные, серые, синие и коричневые. К тому же эти цвета универсальны и легко будут сочетаться с другими предметами гардероба, подчеркнула специалист.



Ирина Катыхина стилист-имиджмейкер А еще при покупке брюк важно обратить внимание на то, из какой ткани они изготовлены. Предпочтение стоит отдавать натуральным материалам, которые позволяют коже дышать и обеспечивают комфорт в течение всего дня. В холодное время года это могут быть плотные варианты – шерсть, твид, габардин. Весной и летом – тонкий хлопок, лен, вискоза.

В составе могут присутствовать и синтетические волокна – они придадут вещи большую износостойкость, к тому же брюки в этом случае будут меньше мяться, заключила стилист.

Ранее стилист Мария Шеди перечислила самые трендовые модели пальто на весну 2025 года. Она отметила, что сейчас актуален прямой крой, благодаря которому мы получаем сразу две модели в одной: можно носить вещь как она есть, а можно завязывать, например, широким кожаным ремнем, подчеркивая тем самым линию талии и делая силуэт женственным и элегантным.