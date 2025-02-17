Стилист Герасимова назвала главные ошибки при сочетании футболки с джинсами

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Использование неактуальных моделей и привычка носить верх навыпуск часто приводят к тому, что сочетание футболки с джинсами смотрится неудачно. Об этом Москве 24 рассказала стилист Юлия Герасимова.

По ее словам, нельзя забывать, что это популярное комбо обычно создает довольно простой образ, который может выглядеть скучно.

"Чтобы этого избежать, стоит усложнять лук. Например, выбирать футболку с принтом, надевать второй слой в виде кардигана или жакета, либо добавлять яркие аксессуары", – пояснила эксперт.



Юлия Герасимова стилист Еще одна ошибка – неактуальные модели. Скажем, надевать обтягивающие скинни с футболкой из тонкого трикотажа облегающего кроя. Сейчас лучше отдавать предпочтение свободным вариантам.

"Тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, не советую носить футболку навыпуск. Лучше заправлять ее в джинсы и добавлять ремень, тогда получится подчеркнуть линию талии и показать полную длину ног. Силуэт при этом будет выглядеть более гармоничным", – заключила стилист.

Ранее стилист Селена Сафарова рассказала, как создать образ с трендовыми джинсами бэгги. В качестве верха она посоветовала подбирать что-то минималистичное и прилегающее. Например, лонгслив. А для вечернего выхода подойдет корсет или лонгслив с открытыми плечами.