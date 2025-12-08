Собянин предложил сократить сроки технологического подключения новых зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти могут уменьшить сроки технологического подключения построенных объектов. С соответствующим предложением обратился Сергей Собянин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

На сегодняшний день данный период составляет 18 месяцев. По словам мэра Москвы, такие сроки считаются удовлетворительными, однако он указал на более быстрое завершение самого строительства некоторых объектов – 12 месяцев.

"Если мы уменьшаем сроки строительства, необходимо также и уменьшать нормативы сроков технологического подключения, иначе готовые жилые дома и объекты могут остаться просто без тепла и света", – пояснил градоначальник.

Кроме того, Собянин предложил пересмотреть строительные нормы и отказаться от избыточных мощностей по электроэнергии, теплу и другим ресурсам. Мэр пояснил, что зачастую расчетная мощность в 2–4 раза превышает фактически используемую.

"То есть мы берем мощности на школу в 2–3 раза больше, чем потребуется ей фактически. Это значит, переплачиваем, запираем мощности в энергетиках", – уточнил глава города.

Ранее Собянин пообещал увеличить темпы реализации программы реновации в Москве. В частности, к концу 2025 года будет введено в эксплуатацию примерно два миллиона квадратных метров жилья, что сделает фонд реновации первым в России по объемам строительства.

Вместе с тем мэр обратил внимание, что в Москве набран высокий темп реализации программы. По его словам, в настоящее время власти по масштабам строительства перешли на объем индустриального домостроения.