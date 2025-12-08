Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 18:43

Мэр Москвы

Собянин предложил сократить сроки технологического подключения новых зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти могут уменьшить сроки технологического подключения построенных объектов. С соответствующим предложением обратился Сергей Собянин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

На сегодняшний день данный период составляет 18 месяцев. По словам мэра Москвы, такие сроки считаются удовлетворительными, однако он указал на более быстрое завершение самого строительства некоторых объектов – 12 месяцев.

"Если мы уменьшаем сроки строительства, необходимо также и уменьшать нормативы сроков технологического подключения, иначе готовые жилые дома и объекты могут остаться просто без тепла и света", – пояснил градоначальник.

Кроме того, Собянин предложил пересмотреть строительные нормы и отказаться от избыточных мощностей по электроэнергии, теплу и другим ресурсам. Мэр пояснил, что зачастую расчетная мощность в 2–4 раза превышает фактически используемую.

"То есть мы берем мощности на школу в 2–3 раза больше, чем потребуется ей фактически. Это значит, переплачиваем, запираем мощности в энергетиках", – уточнил глава города.

Ранее Собянин пообещал увеличить темпы реализации программы реновации в Москве. В частности, к концу 2025 года будет введено в эксплуатацию примерно два миллиона квадратных метров жилья, что сделает фонд реновации первым в России по объемам строительства.

Вместе с тем мэр обратил внимание, что в Москве набран высокий темп реализации программы. По его словам, в настоящее время власти по масштабам строительства перешли на объем индустриального домостроения.

Читайте также


мэр Москвыстроительство

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика