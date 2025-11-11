Собянин подписал законы о продлении налоговых льгот для отраслей экономики в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Сергей Собянин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", продлевающий действие ключевых налоговых льгот для различных отраслей экономики столицы. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Согласно закону, до 31 декабря 2035 года продлена льгота по налогу на имущество для управляющих компаний агропродовольственных кластеров, которая сокращает их налоговую нагрузку вдвое.

Также до конца 2030 года сохранены льготы по торговому сбору для:



продавцов книг, газет и журналов;

кинотеатров, театров, музеев и цирков;

торговли через объекты со специализацией "Печать";

парикмахерских, салонов красоты и химчисток;

ремонтных мастерских (обуви, часов, ювелирных изделий);

религиозных организаций.

В авиационной сфере расширено действие льготы по транспортному налогу для российских самолетов. Теперь она распространяется и на воздушные суда, произведенные после 1 января 2024 года. Также льгота коснется самолетов, изготовленных в РФ ранее этого срока.

Кроме того, был уточнен порядок подтверждения фактического характера использования зданий и внутренних помещений для предоставления льгот по налогу на имущество организаций.

Также на 2026 год закреплен специальный коэффициент, предназначенный для учета региональной специфики на рынке труда, в размере 2,9323. Стоимость патента составит 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ обеспечивает реализацию стратегии развития Москвы до 2030 года. В частности, свыше 90% средств планируется направить на 13 государственных программ.

