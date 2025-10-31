Бюджет Москвы направлен на улучшение качества жизни горожан – член ОП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бюджет Москвы направлен на стратегическое развитие и улучшение качества жизни горожан. Об этом рассказала первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по добровольчеству и молодежной политике, директор АНО АСТИК Елена Родионова.

Как подчеркнула член ОП, человек является главным в работе любого чиновника, это характеризует эффективность работы власти.

"Социально ориентированный бюджет – это современный уровень, который Москва держит достойно. Достоинство человека и доверие к власти. Как обеспечить синергию действий? Конечно же, качественной инфраструктурой, современными социальными объектами", – приводит слова Родионовой Агентство "Москва".

Она добавила, что ее дети после форума "Москва 2030" мечтают учиться в новых школах, которые были представлены на макетах. По словам Родионовой, бюджет, направленный на улучшение качества жизни и благополучия горожан, и есть бюджет стратегического развития.

Сергей Собянин ранее назвал создание социальной инфраструктуры главной задачей инвестпрограммы Москвы. Как подчеркнул мэр, за три года в столице планируется построить более тысячи городских объектов, на строительство которых выделено почти три триллиона рублей. Это составляет 47% расходной части городского бюджета.

На реализацию проектов Адресной инвестиционной программы города пойдут 1,2 триллиона рублей. Остальные средства планируется потратить на мероприятия развития.