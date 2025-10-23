Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 октября, 09:40

Мэр Москвы

Собянин назвал создание социальной инфраструктуры задачей инвестпрограммы Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назвал создание социальной инфраструктуры главной задачей инвестпрограммы Москвы. Об этом он написал в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр указал, что за три года в столице планируется построить более 1 тысячи городских объектов, на строительство которых выделено почти 3 триллиона рублей. Это составляет 47% расходной части городского бюджета.

По его словам, на реализацию проектов Адресной инвестиционной программы города пойдут 1,2 триллиона рублей. Остальные 1,8 триллиона рублей планируется потратить на мероприятия развития: реализацию программы реновации, капитальный ремонт, комплексное развитие районов, приобретение оборудования и подвижного состава.

Также в ближайшие 3 года в Москве должно завершиться строительство 444 объектов, среди которых:

  • 195 зданий образовательных учреждений;
  • 150 объектов спорта;
  • 52 объекта здравоохранения;
  • 42 объекта культуры;
  • 5 объектов социальной защиты населения.

Ранее Собянин рассказал, что в течение трех лет в столице появится 283 километра дорог. Транспортная инфраструктура пополнится 47 искусственными сооружениями и 58 пешеходными переходами. Также будут возведены 2 пешеходных моста через Москву-реку.

Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

