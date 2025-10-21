Собянин: более 215 тыс москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 215 тысяч жителей Москвы переедут или начнут переезд в новые квартиры, которые построят по программе реновации в 2026–2028 годах. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, всего в течение трех лет будет возведено 8,7 миллиона квадратных метров жилья. Новые квартиры получат в 1,5 раза больше москвичей, чем за три последних года. Рядом с новостройками специалисты обустроят все самое необходимое, в том числе социальную и транспортную инфраструктуру.

На реализацию программы в проекте бюджета Москвы на 2026–2028 годы заложено 1 429,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что около 14,5 тысячи москвичей заключили договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с июля по сентябрь 2025 года. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, число почти вдвое превысило прошлогодние показатели за аналогичный период, когда жилье получили примерно 7,3 тысячи москвичей.

Более того, количество правообладателей в третьем квартале удвоилось по сравнению с первым и увеличилось на треть по сравнению со вторым. Основная часть москвичей, заключивших договоры на квартиры по программе реновации в третьем квартале, – это жители трех административных округов: Северо-Восточного, Восточного и Западного.

