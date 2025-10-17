Более 50 семей переехали в новые квартиры по программе реновации на улице Артюхиной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 50 семей стали новоселами жилого комплекса по программе реновации в районе Текстильщики на улице Артюхиной, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, переселение в новостройку началось в июне этого года. Всего в доме № 26а предусмотрено 226 квартир с улучшенной отделкой.

"Город стремится сделать переселение москвичей более комфортным, поэтому для участников программы реновации доступен бесплатный сервис "Помощь в переезде", – подчеркнул Овчинский.

На прилегающей территории обустроили пешеходные зоны, тротуары, уличное освещение и высадили деревья, отметил министр.

Он добавил, что на портале mos.ru или в центре информирования по переселению можно подать заявку на вызов грузчиков и автомобиля, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. Подготовиться к переезду также поможет сервис "Переезд по программе реновации" на mos.ru, где доступна персонализированная инструкция для каждого жителя.

Ранее сообщалось, что около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов получили квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы с июля по сентябрь. Участники реновации переезжают в современное и комфортное жилье с уже готовым ремонтом и всем необходимым оборудованием.