Около 2,3 тыс москвичей получили квартиры по реновации на северо-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов получили квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы с июля по сентябрь. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это почти в 2 раза больше, чем во 2-м квартале этого года <...> Всего в новое жилье по программе реновации на северо-востоке столицы планируют переселить более 86,5 тысячи горожан из 499 зданий", – отметил он.

Заммэра уточнил, что участники реновации переезжают в современное и комфортное жилье с уже готовым ремонтом и всем необходимым оборудованием. Сами новостройки соответствуют критериям безбарьерной среды, рядом с расположены детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Москвичи получили равнозначное жилье в тех же районах, где они проживали ранее. Это позволяет новоселам сохранить привычный образ жизни и пользоваться ранее знакомой инфраструктурой.

"Переселение по программе реновации на северо-востоке столицы уже охватило 14 районов", – уточнила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, в третьем квартале 2025 года больше всего документов на получение новых квартир заключили жители Алтуфьевского района. Это около 1,2 тысячи человек. Кроме того, в новостройки переехали почти 300 жителей Лианозова и более 270 человек из Лосиноостровского района.

"Оформлять документы на квартиры в новостройках участникам программы помогают специалисты департамента городского имущества в центрах информирования, которые работают на первых этажах заселяемых новостроек", – добавила Соловьева.

Выбрать удобное время и дату заключения договора можно в онлайн-режиме при помощи записи на сервисе "Переезд по программе реновации" – эта опция доступна всем участникам реновации, которые имеют полную учетную запись на портале мэра и правительства города. В этом же сервисе можно найти инструкцию, которая автоматически подстраивается под каждую ситуацию и конкретного пользователя.

Ранее более 850 человек заключили договоры на новые квартиры по программе реновации в новостройке на улице Героев Панфиловцев. К осмотру жилых помещений в доме граждане приступали поэтапно. Первыми определяться с выбором стали жители дома 33, корпуса 1, на улице Героев Панфиловцев. Позже к ним присоединились москвичи из дома 29, корпуса 2, на этой же улице и дома 19, корпуса 3, на Туристской улице.

