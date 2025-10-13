Более 850 москвичей получили квартиры по реновации на северо-западе столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 850 человек заключили договоры на новые квартиры по программе реновации в новостройке на улице Героев Панфиловцев, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

Она напомнила, что к осмотру жилых помещений в доме граждане приступали поэтапно. Первыми определяться с выбором стали жители дома 33, корпуса 1, на улице Героев Панфиловцев. Позже к ним присоединились москвичи из дома 29, корпуса 2, на этой же улице и дома 19, корпуса 3, на Туристской улице.

В настоящее время почти все участники программы выбрали предложенное им городом жилье. Всего новые квартиры здесь получат свыше 1,6 тысячи человек.

На первом этаже новостройки расположен центр информирования по переселению. После переезда всех граждан там откроются торговые точки и различные организации, что станет дополнением к уже развитой инфраструктуре района.

Недалеко от дома расположены образовательные учреждения, детская поликлиника и больница имени З. А. Башляевой, магазины, кафе и спорткомплексы, а также Алешкинский лесопарк и парк "Братцево".

В жилом комплексе на улице Героев Панфиловцев 719 квартир суммарной площадью более 40 тысяч квадратных метров. Дом построили с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что во дворе для жителей оборудовали пешеходные дорожки, спортивную и детские площадки.

Ранее около 150 человек начали переселяться по программе реновации в новостройку на Тайнинской улице. Всего в доме 84 квартиры общей площадью почти 5 тысяч "квадратов". Рядом со зданием расположены образовательные и медицинские учреждения, магазины, кафе и спортклубы.