39 домов возвели на юге Москвы в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном административном округе (ЮАО) Москвы завершили возведение 39 жилых комплексов в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Все новостройки возведены с использованием высококачественных материалов и современных энергоэффективных технологий в соответствии со стандартами программы реновации. Всего по программе на юге Москвы планируется расселить 378 домов", – отметил заммэра.

Всего возведено около 8 600 квартир, более 70 из которых были адаптированы для проживания маломобильных граждан. Общая жилая площадь зданий превысила 480 000 "квадратов". Ефимов уточнил, что с начала реализации программы новостройки появились уже в 10 районах ЮАО.

Из них них 14 жилых комплексов возвели в районе Царицыно, еще 5 домов – в Нагатинском Затоне, по 4 – в Нагорном и Даниловском районах, по 3 – Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, по 2 – в районах Донской и Нагатино-Садовники, а по 1 зданию появилось в Москворечье-Сабурове и Чертанове Южном.

"В каждом подъезде предусмотрены сквозные входные группы, просторные вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные для удобного хранения детских колясок, велосипедов и самокатов. На данный момент на юге столицы продолжается строительство 13 домов в рамках программы реновации", – сказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Фасады домов выполнены по индивидуальным проектам, что позволяет вписать новостройки в уже существующую городскую среду. Кроме того, во дворах зданий предусмотрено благоустройство и озеленение, также здесь появились места для отдыха и занятий спортом, а также детские игровые площадки.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков указал, что с начала реновации инспектора комитета провели свыше 270 выездных проверок, исследуя качество конструкций и материалов. В результате оформлены заключения о соответствии домов проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее 370 граждан на юго-востоке Москвы уже стали обладателями новых квартир. Они переселились по программе реновации в новостройку на Ташкентской улице. Сюда переезжают жители корпусов 2 и 3, дома 34, на Самаркандском бульваре. В настоящее время свыше 500 москвичей уже определились с выбором предложенного жилья.

