Собянин сообщил о включении в программу реновации 9 новых площадок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти приняли решение о добавлении в программу реновации еще 9 площадок для строительства новых домов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Участки расположены в 8 районах Москвы, причем 2 из них находятся на месте расселенных домов, уже включенных в программу, обратил внимание мэр.

"Будет построено больше 147 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить 30 старых домов и предоставить комфортные квартиры для 5,4 тысячи москвичей", – указал он.

На сегодняшний день в программу реновации включены 5 176 домов, общая площадь которых составляет 16,4 миллиона квадратов. В них проживают около миллиона человек.

Для реализации проекта уже подобрано 837 площадок, а в эксплуатацию введено порядка 6,7 миллиона квадратных метров жилья, подметил глава города. Это позволило расселить около 1,4 тысячи старых домов. Еще 10,5 миллиона "квадратов" жилья находятся в стадии проектирования и строительства.

Всего с начала действия программы более 235 тысяч человек переехали или находятся в процессе переселения в новые квартиры, напомнил мэр.

Ранее в Северном административном округе началось строительство 6 жилых комплексов по программе реновации. Всего в этих домах планируется создать свыше 1,3 тысячи квартир, площадь которых превысит 80 тысяч квадратных метров. При этом 17 квартир в данных жилых комплексах адаптируют под маломобильных граждан.