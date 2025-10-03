Расселение по программе реновации затронуло более 70 домов на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расселение в рамках программы реновации затронуло 72 дома старого жилого фонда в Северо-Западном административном округе столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Всего в округе предстоит расселить 432 старых дома, а новые квартиры получат более 86 тысяч москвичей. Овчинский отметил, что 42 дома город полностью освободил, а их жители уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой.

В районе Хорошёво-Мнёвники, например, квартиры в новостройках уже получили жители города из 12 расселенных зданий, а в Северном Тушине – из 8. Еще 6 домов расселили в таких районах, как Щукино, Южное Тушино и Митино.

"После расселения старые дома по программе реновации демонтируют с помощью технологии "умный снос". Она позволяет безопасно разобрать старые здания по частям, а строительный мусор отправить на переработку", – подчеркнул министр.

К настоящему моменту программа реновации коснулась около 15 тысяч жителей столицы, из них 11,4 тысячи горожан оформили документы на новые квартиры, рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"В частности, в районе Хорошёво-Мнёвники правообладателями комфортного жилья в новостройках уже стали более 3,1 тысячи горожан, в Северном Тушине – свыше 3,2 тысячи участников программы. В Покровском-Стрешневе договоры с городом заключили почти 2,1 тысячи человек", – отметила Соловьева.

Жителям предоставляют квартиры с готовым ремонтом, сантехникой и осветительными приборами. Кроме того, жилье отличается продуманной планировкой и большей площадью.

При переселении учитывается расположение старых домов, поэтому москвичам предлагают квартиры в новостройках, которые возведены в тех же районах. Новые жилые комплексы в основном строятся рядом с расселяемыми зданиями.

Ранее стало известно, что в Северном административном округе началось строительство 6 жилых комплексов по программе реновации. Всего в этих домах планируется создать свыше 1,3 тысячи квартир, площадь которых превысит 80 тысяч квадратных метров. При этом 17 квартир в данных жилых комплексах адаптируют под маломобильных граждан.

