Жилой комплекс появится в Лосиноостровском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый жилой комплекс по программе реновации появится в Лосиноостровском районе Москвы, заявил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка будет включать 161 квартиру общей площадью свыше 9,7 тысячи квадратных метров. Четыре из квартир адаптируют для маломобильных граждан. По словам Овчинского, на объекте уже ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения.

"В пешей доступности находится станция метро "Бабушкинская". Поблизости расположены школы, детские сады, поликлиники, городская больница, а также торговый центр. Будущий дом будет окружен зеленью", – цитирует главу департамента портал мэра и правительства столицы.

Будущие жильцы дома смогут въехать в жилища с готовой улучшенной отделкой и остекленными лоджиями. Также на фасаде дома установят корзины для кондиционеров.

"Железобетонный монолит в основе дома обеспечит его прочность и надежность. Вентилируемый фасад гарантирует высокую энергоэффективность новостройки и сохранит комфортную температуру в каждой квартире круглый год", – сказал генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов.

После завершения строительства вокруг нового жилого дома проведут комплексное благоустройство и озеленение. Во дворах появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что ведомство уже выдало разрешение на строительство объекта. При этом специалисты Мосгосстройнадзора составили индивидуальную программу контрольно-надзорных мероприятий, которые пройдут на всех этапах возведения дома.

Ранее более 60 семей переехали в новостройку по программе реновации на Загорьевской улице в Бирюлево Восточном. В доме смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов для жителей 108 квартир. Новостройка имеет сквозной проход, ведущий как во внутренний двор, так и на улицу с гостевым паркингом.

