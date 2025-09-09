Форма поиска по сайту

09 сентября, 13:59

Город

Более 60 семей переехали в новостройку по программе реновации на Загорьевской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 60 семей переехали в новостройку по программе реновации на Загорьевской улице в Бирюлево Восточном. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В доме смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов для жителей 108 квартир.

"Новостройка имеет сквозной проход, ведущий как во внутренний двор, так и на улицу с гостевым паркингом. Чтобы переезд по программе реновации для горожан был еще комфортнее, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль", – рассказал Овчинский.

Всего в этом районе планируется расселить 17 домов, в которых проживают около 1,9 тысячи человек.

Ранее стало известно, что власти Москвы запустили проект "Московские кварталы". Он сделан для балансировки финансирования программы реновации и собираются выводить в продажу на рынок примерно 15% жилья по ней.

"Новости дня": жители Останкинского района начали переезд в новые дома по реновации

городреновация

