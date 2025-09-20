В Москве утверждены проекты планировки территорий 55 площадок КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти утвердили проекты планировки территорий по 55 площадкам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, КРТ охватывают около 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них планируется возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона квадратных метров.

"В том числе предусмотрено около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения, включая востребованные горожанами объекты социальной инфраструктуры", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства столицы.

Часть из проектов развития территорий будет способствовать развитию научно-производственного потенциала города – их общая площадь составит почти 1,3 миллиона "квадратов".

После реализации 55 проектов КРТ, которые охватят 41 район столицы, в городе создадут 82,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Большинство площадок расположены недалеко от станций скоростного рельсового транспорта и основных столичных автомагистралей.

На месте неэффективно используемых территорий планируется возвести детсады и школы на более чем 19 тысяч воспитанников и школьников, а также шесть детских школ искусств, два здания для учреждений дополнительного образования, пять объектов здравоохранения, 10 спортивных сооружений и два культурно-досуговых центра, подчеркнул глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, с начала года в Москве в рамках программы КРТ разработали проекты планировки почти для 103 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. Из них 619,2 тысячи квадратных метров отведут под строительство домов по реновации, а еще 446,6 тысячи квадратных метров – под нежилые объекты.

Ранее стало известно, что реализация 12 проектов КРТ на территории Северо-Восточного административного округа Москвы позволит создать почти 21 тысячу рабочих мест. В текущем году в СВАО приступили к реализации еще 4 проектов КРТ на свыше 13 гектарах территорий. В результате в районах Бабушкинском, Бутырском, Лианозово и Марьина Роща возведут 373 тысячи квадратных метров недвижимости.

