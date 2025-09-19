Реализация 12 проектов КРТ позволит создать в СВАО почти 21 тысячу рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Реализация 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на территории Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы позволит создать почти 21 тысячу рабочих мест, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в текущем году в СВАО приступили к реализации еще 4 проектов КРТ на свыше 13 гектарах территорий. В результате в районах Бабушкинском, Бутырском, Лианозово и Марьина Роща возведут 373 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 113,6 тысячи "квадратов" для реализации программы реновации.

"Таким образом, общее количество площадок, реорганизуемых в округе по программе комплексного развития территорий, достигло 12. В совокупности на них возведут около 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – отметил Ефимов.

Уточняется, что 9 из 12 территорий находятся на месте реорганизуемых бывших промзон Осташковское шоссе, Калибр, Алтуфьевское шоссе, Огородный проезд, Свиблово и Северянин, а остальные – на неэффективно используемых участках на улицах Череповецкой, Енисейской и Милашенкова.

"Реализация проектов КРТ позволит сформировать еще несколько комфортных городских пространств со сбалансированной застройкой", – добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В округе планируют возвести почти 1,3 миллиона "квадратов" общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Также в бывшей промзоне Северянин появятся технопарк и учебно-воспитательный комплекс, рассчитанный на 650 мест. В Калибре возведут детсад и спортивное сооружение, а в промзоне Алтуфьевское шоссе – сразу 4 технопарка, 2 общественно-деловых центра и образовательный комплекс на 575 мест.

Ранее стало известно, что за август 2025 года столичные власти одобрили реализацию 11 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых построят жилье по программе реновации и социальные объекты.

Всего предстоит преобразовать более 60 гектаров земли в районах Гольяново, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Ново-Переделкино, Дмитровском, Бабушкинском, Лианозово, Пресненском, Нагатино-Садовники и Даниловском.

