Причиной смерти актрисы Брижит Бардо стала онкология

Фото: ТАСС/IMAGO/Photo News

Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил ее супруг Бернар Д'Ормаль в беседе с журналом Paris Match.

"Она очень хорошо перенесла две операции для лечения рака, который ее забрал", – подчеркнул он.

По словам мужа актрисы, Бардо страдала от сильных болей в спине, из-за которых "утратила желание жить". Последние недели ее жизни проходили в доме в Сен-Тропе рядом с супругом и домашними животными.

Бардо скончалась на 92-м году жизни 28 декабря. До этого она была доставлена в больницу "Сен-Жан" во французском Тулоне.

Местом последнего упокоения Бардо станет кладбище Сен-Тропе, расположенное на берегу моря недалеко от центра города. На нем же похоронены ее родители, а также ряд других знаменитостей, включая музыканта и продюсера Эдди Барклая и певца Пьера Башле.

Актриса упокоится в склепе недалеко от могилы режиссера Роже Вадима, ее первого мужа. Именно он, как сама говорила Бардо, "сделал ее той, кем она стала", сняв ее в фильме "Бог создал женщину" (1956). Эта картина принесла актрисе мировую славу, собрав 33 миллиона зрителей по всему миру, в том числе 16,9 миллиона в США.

