29 декабря, 13:40

Культура
Franceinfo: актриса Брижит Бардо будет похоронена в своем саду у моря

Актриса Брижит Бардо будет похоронена в своем саду у моря

Фото: ТАСС/AP/Remy de la Mauviniere

Похороны французской актрисы Брижит Бардо состоятся в ее саду у моря во французском Сен-Тропе. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на знакомую Бардо журналиста Венди Бушар.

"(Бардо хотела бы. – Прим. ред.) воссоединиться с этой землей, которая видела страдания многих существ, но которая также видела и ее борьбу", – сказала Бушар.

Французская актриса скончалась на 92-м году жизни 28 декабря. До этого она была доставлена в больницу "Сен-Жан" во французском Тулоне.

Мировую известность Бардо получила благодаря съемкам в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину" в 1956-м году. Она также сыграла роли в комедии "Бабетта идет на войну", драме "Частная жизнь", а также в фильмах "Отдых воина", "Презрение", "Очаровательная идиотка" и многих других кинолентах.

В 1960–1970-х годах Бардо записала несколько музыкальных альбомов. Кроме того, в 1986 году она создала ассоциацию по защите животных – La Fondation Brigitte Bardot. Для этого она продала большую часть драгоценностей и имущества. В собственности организации находится и вилла в городе Сен-Тропе, где жила артистка.

Умерла актриса Брижит Бардо

утратыкультура

