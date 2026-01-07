Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 13:08

Транспорт

Более 160 маршрутов автобусов и электробусов скорректировали в Москве за год

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Более 160 маршрутов автобусов и электробусов скорректировали в Москве за год. Это улучшило транспортную доступность жилых районов и важных точек притяжения людей, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Транспорт доставляет пассажиров к станциям метро и МЦД, вокзалам и аэропортам, к важным социальным, культурным и спортивным объектам. Чтобы пользоваться автобусами и электробусами было еще удобнее, в городе постоянно улучшают сеть маршрутов.

Как отметил Ликсутов, в столице запустили 11 новых магистральных и экспресс-маршрутов для сообщения между удаленными районами и центром, а для комфортного ожидания прибытия транспорта специалисты установили 600 современных остановок.

"Наземный городской транспорт становится более востребованным среди пассажиров благодаря развитию сети маршрутов. С начала года на автобусах и электробусах совершили свыше 1,1 миллиарда поездок, это на 35 миллионов больше, чем в 2024 году", – отметил он.

В 2025 году по соглашению между правительствами Москвы и Подмосковья стартовала интеграция в систему городского транспорта пригородных маршрутов на северо‑западном и западном направлениях.

При этом автобусы полностью соответствуют стандартам столичного транспорта. Они могут перевозить маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками и крупным багажом. Салоны оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов и медиаэкранами с ближайшими остановками.

Для маршрутов проекта "Москва – область" были сформированы специальные тарифы оплаты проезда. Пассажирам доступен проезд по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней, а также по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

Также предполагается бесплатный проезд по карте москвича и жителя Подмосковья для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами столицы. Льготным категориям жителей области и лицам до 60 лет, которые имеют право на бесплатный проезд на областных маршрутах, предоставляется бесплатный проезд на всех смежных маршрутах города.

По словам Ликсутова, запуск новых смежных межрегиональных маршрутов стал импульсом к развитию транспортной инфраструктуры. В его рамках были установлены современные остановки, обустроены выделенные полосы, созданы новые и реконструированы существующие узлы.

Всего в прошлом году в систему Московского транспорта интегрировали 25 маршрутов в область.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 793 от 5-го микрорайона Солнцева до станции метро "Проспект Вернадского". Он соединяет жилые кварталы с 5 станциями метро. На маршруте теперь работают 8 современных экологичных машин российского производства.

"Новости дня": 66 новых электробусов вышли на маршруты Москвы

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика