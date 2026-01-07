Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Более 160 маршрутов автобусов и электробусов скорректировали в Москве за год. Это улучшило транспортную доступность жилых районов и важных точек притяжения людей, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Транспорт доставляет пассажиров к станциям метро и МЦД, вокзалам и аэропортам, к важным социальным, культурным и спортивным объектам. Чтобы пользоваться автобусами и электробусами было еще удобнее, в городе постоянно улучшают сеть маршрутов.

Как отметил Ликсутов, в столице запустили 11 новых магистральных и экспресс-маршрутов для сообщения между удаленными районами и центром, а для комфортного ожидания прибытия транспорта специалисты установили 600 современных остановок.

"Наземный городской транспорт становится более востребованным среди пассажиров благодаря развитию сети маршрутов. С начала года на автобусах и электробусах совершили свыше 1,1 миллиарда поездок, это на 35 миллионов больше, чем в 2024 году", – отметил он.

В 2025 году по соглашению между правительствами Москвы и Подмосковья стартовала интеграция в систему городского транспорта пригородных маршрутов на северо‑западном и западном направлениях.

При этом автобусы полностью соответствуют стандартам столичного транспорта. Они могут перевозить маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками и крупным багажом. Салоны оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов и медиаэкранами с ближайшими остановками.

Для маршрутов проекта "Москва – область" были сформированы специальные тарифы оплаты проезда. Пассажирам доступен проезд по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней, а также по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

Также предполагается бесплатный проезд по карте москвича и жителя Подмосковья для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами столицы. Льготным категориям жителей области и лицам до 60 лет, которые имеют право на бесплатный проезд на областных маршрутах, предоставляется бесплатный проезд на всех смежных маршрутах города.

По словам Ликсутова, запуск новых смежных межрегиональных маршрутов стал импульсом к развитию транспортной инфраструктуры. В его рамках были установлены современные остановки, обустроены выделенные полосы, созданы новые и реконструированы существующие узлы.

Всего в прошлом году в систему Московского транспорта интегрировали 25 маршрутов в область.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 793 от 5-го микрорайона Солнцева до станции метро "Проспект Вернадского". Он соединяет жилые кварталы с 5 станциями метро. На маршруте теперь работают 8 современных экологичных машин российского производства.

