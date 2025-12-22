Электробусы вышли на маршрут № 793 на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Электробусы вышли на маршрут № 793 от 5-го микрорайона Солнцева до станции метро "Проспект Вернадского". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Теперь в пяти районах города стало больше экологичных машин для комфортных поездок граждан, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Новый электробусный маршрут в ЗАО соединяет жилые кварталы с пятью станциями метро. На нем работают восемь современных экологичных машин российского производства", – цитирует вице-мэра пресс-служба Дептранса.

Ранее город заключил контракт на поставку еще 100 электробусов ЛиАЗ-6274. Машины начнут поступать в парки, а затем будут постепенно выходить на новые направления.

Замена одного автобуса на электрический аналог позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.