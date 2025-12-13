Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 09:02

Транспорт

Мосгортранс не планирует убирать надпись "Это электробус" на подвижном составе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ГУП "Мосгортранс" пока не планирует убирать надпись "Это электробус" на подвижном составе, сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул в беседе с ТАСС.

"Надпись "Это электробус" – уже символ московской транспортной системы, символ Москвы, если хотите. Кстати, очень многие города тоже начали внедрять электробусы и используют это сочетание", – прокомментировал он.

По словам генерального директора "Мосгортранса", надпись создает настроение, так как указывает на появление в городе все большего числа электробусов. В настоящий момент общественный транспорт на электротяге составляет чуть больше трети от всего подвижного состава.

"Когда будет подавляющее большинство, наверное, это (нанесение надписи. – Прим. ред.) уже будет не так актуально", – отметил Асаул.

Ранее стало известно, что всего в Москве курсирует свыше 2,7 тысячи электробусов. Запуск 80 маршрутов с начала 2025 года стал рекордным показателем с 2018 года. Электробусы обеспечивают более комфортные поездки благодаря плавному ходу, отсутствию вибрации и шума.

Читайте также


транспортгород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика