Мосгортранс не планирует убирать надпись "Это электробус" на подвижном составе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ГУП "Мосгортранс" пока не планирует убирать надпись "Это электробус" на подвижном составе, сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул в беседе с ТАСС.

"Надпись "Это электробус" – уже символ московской транспортной системы, символ Москвы, если хотите. Кстати, очень многие города тоже начали внедрять электробусы и используют это сочетание", – прокомментировал он.

По словам генерального директора "Мосгортранса", надпись создает настроение, так как указывает на появление в городе все большего числа электробусов. В настоящий момент общественный транспорт на электротяге составляет чуть больше трети от всего подвижного состава.

"Когда будет подавляющее большинство, наверное, это (нанесение надписи. – Прим. ред.) уже будет не так актуально", – отметил Асаул.

Ранее стало известно, что всего в Москве курсирует свыше 2,7 тысячи электробусов. Запуск 80 маршрутов с начала 2025 года стал рекордным показателем с 2018 года. Электробусы обеспечивают более комфортные поездки благодаря плавному ходу, отсутствию вибрации и шума.

