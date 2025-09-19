Деловой центр появился в Таганском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru/компания-девелопер STONE

Деловой центр общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров появился в Таганском районе Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Бизнес-центр расположен между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Костомаровском переулке. Неподалеку, в 10 минутах ходьбы, расположены станции метро "Чкаловская" и "Курская".

"11 наземных этажей здания займут офисные помещения совокупной площадью более 10 тысяч квадратных метров. На двух подземных уровнях разместится парковка на 59 автомобилей", – отметил Ефимов.

На первом этаже постройки предусмотрен вестибюль с лобби, пространство для кафе или ресторана и дополнительные зоны свободного назначения. Также первый ярус заглублен со стороны Костомаровского переулка, что создает пешеходную анфиладу к набережной Яузы.

"Фасад здания облицован натуральным камнем <...> Дополнительный акцент облику бизнес-центра придает балкон на уровне восьмого этажа. Застройщик выполнил комплексное благоустройство территории с формированием мест отдыха и прогулочных зон", – добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

При завершении строительства инвестор провел дополнительное озеленение прилегающей территории с сохранением существующих деревьев. Кроме прочего, в бизнес-центре предусмотрели безбарьерную среду для маломобильных граждан.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство на земельном участке площадью свыше 0,3 гектара шло с июня 2022 года. Весь процесс контролировался сотрудниками комитета. Всего инспекторы провели на площадке 18 выездных проверок, в результате было оформлено заключение о соответствии делового центра требованиям утвержденной проектной документации.

Ранее стало известно, что в Зеленограде реализуют три проекта комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря им там появится около 7,7 тысячи рабочих мест, будет реорганизовано 30,8 гектара территорий. В общей сложности там построят более полумиллиона квадратных метров недвижимости.

