Инвесторы восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры Москвы за 8 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Инвесторы приобрели у города 27 помещений в объектах культурного наследия за 8 лет, 18 из которых площадью почти 2,8 тысячи квадратных метров восстановили. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Продажа помещений в исторических зданиях в рамках проведения конкурсов – формат сотрудничества города с предпринимателями, который реализуется с 2017 года. Инвесторы приобретают недвижимость в районах с высокой деловой активностью и после проведения реставрации могут использовать исторические объекты для ведения бизнеса", – отметил он.

В первом полугодии предприниматели отреставрировали 2 помещения в центре столицы и по 1 на северо-востоке и юго-востоке Москвы. Больше всего отремонтированных помещений находится в центре города, 5 из них – в Тверском районе, 4 – в Пресненском, 3 – в Хамовниках и 2 – в Басманном.

"По 1 объекту инвесторы восстановили и уже используют для ведения бизнеса в районах Замоскворечье и Красносельском. Историческая ценность этих зданий делает их привлекательными для туристов и клиентов, при этом после реставрации помещения в них отвечают современным требованиям комфорта и безопасности", – подчеркнула глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Кроме того, она добавила, что посетителей привлекает удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура поблизости.

Ранее стало известно, что инвестор восстановит помещение в доме кооператива "Сахаротрест" в Тверском районе. Новому владельцу также нужно будет приспособить недвижимость под современное использование. Помещение подойдет для реализации разных видов бизнеса.

