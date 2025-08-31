Инвестор восстановит помещение в жилом доме кооператива "Сахаротрест" в центре Москвы

Фото: 123RF/serghii

Инвестор, выигравший городские торги, восстановит помещение в жилом доме кооператива "Сахаротрест" в Тверском районе Москвы. Об этом заявила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Помещения в зданиях – исторических памятниках пользуются спросом у предпринимателей, планирующих открытие бизнеса в столице. Как правило, это обусловлено их уникальным местоположением, архитектурными особенностями и интенсивным пешеходным трафиком", – цитирует его слова портал мэра и правительства Москвы.

Победитель торгов приобрел помещение площадью свыше 110 квадратных метров в здании 1931 года постройки. Новому владельцу нужно не только провести реставрацию, но и приспособить недвижимость под современное использование. Помещение имеет отдельный вход и подойдет для реализации различных видов бизнес-проектов, сказала Соловьева.

Ранее в Басманном районе Москвы привели в порядок помещение в объекте культурного наследия – историческом здании на улице Фридриха Энгельса. Специалисты очистили стены, оштукатурили потолок, обновили напольное покрытие, заменили инженерные коммуникации и электропроводку, а также установили сантехнику. Особое внимание уделили сохранению облика здания.

