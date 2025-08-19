Инвестор отреставрировал помещение в историческом здании Басманного района Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Басманном районе Москвы привели в порядок помещение в объекте культурного наследия. Об этом сообщила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал мэра и правительства столицы.

Помещение находится в историческом здании на улице Фридриха Энгельса. Специалисты очистили стены, оштукатурили потолок, обновили напольное покрытие, заменили инженерные коммуникации и электропроводку, а также установили сантехнику. Особое внимание уделили сохранению облика здания.

Как пояснила глава департамента, при продаже таких помещений для ведения бизнеса инвесторы помогают сохранить архитектурное наследие столицы, получая возможность открывать конкурентоспособный бизнес в выгодном месте.

"В начале 2023 года предприниматель приобрел у города на конкурсе небольшое помещение площадью 37 квадратных метров на первом этаже объекта культурного наследия регионального значения "Немецкий рынок, XIX – начало XX века: – Жилой дом Яковлевых, В. Е. Трусова с лавками, 1837 год, вторая половина XIX века", – рассказала Соловьева, добавив, что за 2,5 года инвестор отреставрировал недвижимость и открыл кафе.

Раньше в этой части города находилась Немецкая слобода – поселение иностранных ремесленников, образованное еще при Иване Грозном в XVI веке.

Согласно законодательству об объектах культурного наследия, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик. Любые работы в таких зданиях проводятся по согласованному проекту, а за нарушение законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, возможность приобретения таких помещений для их восстановления и последующей реализации бизнес-проектов востребована у предпринимателей. За последние 5 лет средняя конкуренция на аукционах составила 3 участника на лот.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации главного здания Павловской больницы. Объект является объектом культурного наследия. Здание возвели в начале XIX века на одноименной улице по проекту Матвея Казакова, а в 1830-х годах его перестроил Доменико Жилярди.

Планируется, что после завершения работ там откроется Флагманский волонтерский центр, в котором будут предусмотрены пространства для волонтерских организаций, коворкинги и переговорные комнаты.

