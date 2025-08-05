Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большой Каменный мост в Москве получил новую жизнь после реставрации, которая началась 5 лет назад и была проведена всего за 14 месяцев. Он является объектом культурного наследия и важной транспортной артерией города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках работ специалисты заменили поврежденные коррозией балки и несущие конструкции, проложили новые коммуникации, отреставрировали гранитную облицовку, установили современное освещение и отремонтированные чугунные ограждения.

Самым сложным этапом была установка временных металлических конструкций для ремонта тротуаров без ограничения судоходства. Некоторые работы выполнялись с воды при помощи барж и понтонов.



Кроме того, как отметил мэр столицы, специалисты восстановили исторический вид лестничных сходов моста, обновили дорожное полотно и элементы системы освещения.



Во время реконструкции применялись многие передовые технологии. Например, компактные специализированные роботы заменяли рабочих и ручные отбойные молотки. Они управляются дистанционно и могут выполнить задачу в труднодоступных местах. Благодаря этому увеличилась производительность и безопасность работ.



Также при реставрации были задействованы новые стройматериалы. Собянин объяснил, что специалисты использовали растворы, которые затвердевают меньше чем за 7 часов, высококачественную сталь с повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и коррозии.

Всего в 2025 году в Москве капитально отремонтируют 5 мостов. Например, в парке "Серебряный бор" обновят 3 пешеходных моста на озере Бездонном. Там отремонтируют железобетонные конструкции, заменят полотно и ограждение.

На Новоарбатском мосту обновят асфальт, гидроизоляцию и систему водоотведения, приведут в порядок гранитные лестницы. На Ростокинском акведуке проведут капремонт с реставрацией.

